Мадридский "Реал" выбился в лидеры чемпионата Испании

Футболисты мадридского "Реала" поднялись на первое место чемпионата Испании после матча 14 тура, в котором они добились победы над "Алавесом". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "сливочных".

Подопечные Зинедина Зидана открыли счет на 52 минуте благодаря Серхио Рамосу. Удержать свое преимущество "Королевскому клубу" удалось ненадолго – уже спустя 13 минут форвард "Алавеса" Лукас Перес сравнял счет с пенальти.

Впрочем, и хозяевам поля праздновали восстановление статуса-кво недолго. Спустя лишь четыре минуты Даниэль Карвахаль забил второй и, как оказалось позже, победный гол "Реала". Эта победа продлила беспроигрышную серию "мадридцев в Примере до пяти матчей.

Благодаря гостевому успеху "Реал" набрал 31 балл и стал единоличным лидером чемпионата.