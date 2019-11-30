Мужчине пришлось догонять спутницу, бросившую машину после ДТП. Видео

Камера наблюдения запечатлела не совсем обычное развитие событий, последовавших за аварией, произошедшей в субботу, 30 ноября, в городе Апатиты в Мурманской области.

Женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля, не справилась с управлением. Машину занесло, она выскочила с дороги и снесла знак, после чего преодолела пустовавший, по случаю раннего утреннего времени, перекресток, и остановилась, ткнувшись в сугроб.

Дама, освобожденная с водительского сидения кавалером, прихватила сумочку и бросилась наутек, резво засеменив прямо по проезжей части.

Обнаружив, что спутница пустилась в бега, мужчина отправился в погоню.

Удалось ли ему догнать беглянку – не ясно. Однако известно, что личностью женщины-водителя уже заинтересовались в полиции. Как сообщают местные СМИ, стражи порядка ведут поиски виновницы аварии.