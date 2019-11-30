Иракский премьер решился на отставку

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди подтвердил намерение уйти в отставку, подав в субботу прошение об этом в парламент. Махди объяснил свой шаг желанием спасти Ирак от "сползания в пучину насилия и хаоса".

В Ираке два месяца продолжаются протесты, в которых погибли более 400 человек. Убиты как протестующие, так и сотрудники правоохранительных органов. Ранены 15 тысяч человек, пишет ТАСС.

Самые ожесточенные беспорядки зафиксированы на юге страны.