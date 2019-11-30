Лечение "девочки-Бэтмена": первые итоги

Краснодарские врачи рассказали о первых итогах лечения американской девочки Луны Феннер. Ребёнку уже удалили часть родимого пятна, которое занимает почти всё её лицо. В Россию её привезла мама, сегодня она поделилась своими впечатлениями о лечении в России.

На лбу — марлевая повязка. В руках — кукла. На пресс-конференции девочка, пережившая сложную операцию, улыбается. Повязку ненадолго сняли, и стало видно насколько уменьшилось гигантское родимое пятно. Пока, правда, остались послеоперационные шрамы. Однако, как отметил лечащий врач Павел Попов, со временем они станут не так заметны. При том, что начали с самой сложной зоны — со лба и век.

Павел Попов рассказал: "В настоящий момент обе области, которые мы обрабатывали, свободны от невуса. Сейчас всё закончилось. И, фактически, мы можем отпустить Луну домой почти на месяц раньше срока".

Операцию провели месяц назад. И длилась она не больше сорока минут. Всё это время Луна находилась не под общим наркозом, как пришлось бы, если операцию провели в Америке. Всё что сделали — применили седацию, то есть девочку просто немного успокоили, чтобы её движения не мешали ведению процедуры. Даже послеоперационная реабилитация проходила не в стенах клиники. Но сейчас нужен небольшой перерыв — мама Кэрол Феннер вместе с дочкой хочет встретить Рождество дома — в Испании. И, как пошутила, немного отогреться перед большим этапом.

Кэрол Феннер поделилась: "Врачи клиники сделали всё даже лучше ожидаемого результата. И у нас нет никаких сомнений, что мы вернёмся обратно в Россию. В этот раз на год. Поскольку уже после первой операции у Луны изменился даже взгляд. И, ещё мы не ожидали такого тёплого приёма и поддержки".

Родители продолжают сбор средств на следующие операции. В том числе, и через специальный фонд, где все желающие могут купить сувениры и таких кукол, как та, что держала Луна. Средства пойдут на лечение малышки. А у врачей после первых результатов появились и новые пациенты. Например, одного малыша с подобным заболеванием в Бразилии врачи просто отказались лечить. И теперь надеются на краснодарских медиков.