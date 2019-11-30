"Магнитка" прервала серию поражений в матче против "Салавата Юлаева"

Хоккейный клуб "Металлург" добился первой победы за последние шесть матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Серию поражений "Магнитка" прервала в родных стенах в Магнитогорске, обыграв уфимский "Салават Юлаев".

Встреча завершилась минимальной победой хозяев льда со счетом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы стал нападающий Николай Кулемин, поразивший ворота гостей на 54-й минуте матча.

Вратарь "Металлурга" Василий Кошечкин отразил все 27 нанесенных по его воротам бросков, оформив свой пятый в сезоне "сухарь".

"Магнитка" набрала 36-й балл в таблице Восточной конференции и занимает шестое место. "Салават" же по-прежнему имеет в своем активе 40 очков, занимая третье место Востока.