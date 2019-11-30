Новости Спорт

Все видео этой рубрики
30 ноября 201918:19

"Магнитка" прервала серию поражений в матче против "Салавата Юлаева"

metallurg.ru

Хоккейный клуб "Металлург" добился первой победы за последние шесть матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Серию поражений "Магнитка" прервала в родных стенах в Магнитогорске, обыграв уфимский "Салават Юлаев".

Встреча завершилась минимальной победой хозяев льда со счетом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы стал нападающий Николай Кулемин, поразивший ворота гостей на 54-й минуте матча.

Вратарь "Металлурга" Василий Кошечкин отразил все 27 нанесенных по его воротам бросков, оформив свой пятый в сезоне "сухарь".

"Магнитка" набрала 36-й балл в таблице Восточной конференции и занимает шестое место. "Салават" же по-прежнему имеет в своем активе 40 очков, занимая третье место Востока.

Сейчас

17:29

Иракский премьер решился на отставку

16:52

Бывший мэр Кирова отправлен под домашний арест

16:00

Эрдоган анонсировал запуск "Турецкого потока"

15:23

Россияне взяли пять золотых медалей на китайской математической олимпиаде

14:07

Стрельба в московской гостинице: преступник скрылся

13:10

Замглавы СУ СКР по Свердловской области попался на взятке

10:45

Близ Абрау-Дюрсо разбился частный вертолет Robinson

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Захарова: в прибалтийских странах преследуют за правду

Захарова: в прибалтийских странах преследуют за правду

14 минут назад
Питерского доцента-расчленителя привезли в Москву

Питерского доцента-расчленителя привезли в Москву

15 минут назад
На церемонии открытия TANAP Эрдоган анонсировал запуск "Турецкого потока"

На церемонии открытия TANAP Эрдоган анонсировал запуск "Турецкого потока"

1 час назад
СМИ сообщили об арктических испытаниях "Кинжала"

СМИ сообщили об арктических испытаниях "Кинжала"

1 час назад
"Низкопоклонство перед Западом": Бальбек оценил поступок Зеленского

"Низкопоклонство перед Западом": Бальбек оценил поступок Зеленского

1 час назад
Стрельба в московской гостинице: преступник скрылся

Стрельба в московской гостинице: преступник скрылся

4 часа назад
Крушение вертолета у Абрау-Дюрсо: у пилота было разрешение на полет

Крушение вертолета у Абрау-Дюрсо: у пилота было разрешение на полет

4 часа назад
Обещал закрыть дело: замглавы СУ СКР по Свердловской области попался на взятке

Обещал закрыть дело: замглавы СУ СКР по Свердловской области попался на взятке

4 часа назад
Нокаутированному Емельяненко Кокляеву пожелали боксировать дальше

Нокаутированному Емельяненко Кокляеву пожелали боксировать дальше

3 часа назад
Лавров привел пример полного единодушия Москвы и Вашингтона

Лавров привел пример полного единодушия Москвы и Вашингтона

5 часов назад
ДТП в Красноярском крае: возбуждено уголовное дело

ДТП в Красноярском крае: возбуждено уголовное дело

7 часов назад
Прогноз: гонконгские и газовые парадоксы осложнят для рубля декабрь

Прогноз: гонконгские и газовые парадоксы осложнят для рубля декабрь

6 часов назад
Россияне взяли пять золотых медалей на китайской математической олимпиаде

Россияне взяли пять золотых медалей на китайской математической олимпиаде

2 часа назад
Рубль в декабре: все внимание на инфляцию, ФРС США и Трампа

Рубль в декабре: все внимание на инфляцию, ФРС США и Трампа

12 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

22 часа назад
Сергей Безруков о "Синей птице": детей надо оценивать по-взрослому

Сергей Безруков о "Синей птице": детей надо оценивать по-взрослому

28.11.2019 13:32
Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

28.11.2019 11:26
Эпос народного духа: первыми фильм "Ржев" посмотрели ветераны

Эпос народного духа: первыми фильм "Ржев" посмотрели ветераны

28.11.2019 10:04
Наталья Андрейченко – в программе "Привет, Андрей!" уже в субботу. Не пропустите!

Наталья Андрейченко – в программе "Привет, Андрей!" уже в субботу. Не пропустите!

27.11.2019 13:19
Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

25.11.2019 08:25
СК проверит информацию о нападении стаи собак на человека в Мурманской области

СК проверит информацию о нападении стаи собак на человека в Мурманской области

23 минуты назад
Иракский премьер решился на отставку

Иракский премьер решился на отставку

25 минут назад
Биатлонистка Старых выиграла спринт Кубка IBU, Глазырина – на третьем месте

Биатлонистка Старых выиграла спринт Кубка IBU, Глазырина – на третьем месте

31 минута назад
В России назвали самые "автомобильные" регионы

В России назвали самые "автомобильные" регионы

37 минут назад
"Желтые жилеты" промаршировали от Европарламента до Еврокомиссии

"Желтые жилеты" промаршировали от Европарламента до Еврокомиссии

45 минут назад
Мужчине пришлось догонять спутницу, бросившую машину после ДТП. Видео

Мужчине пришлось догонять спутницу, бросившую машину после ДТП. Видео

56 минут назад
Бывший мэр Кирова отправлен под домашний арест

Бывший мэр Кирова отправлен под домашний арест

1 час назад
Бегство олигарха: стало известно, что посол США сказал Плахотнюку

Бегство олигарха: стало известно, что посол США сказал Плахотнюку

1 час назад
"Витесс" официально подтвердил отставку Леонида Слуцкого

"Витесс" официально подтвердил отставку Леонида Слуцкого

1 час назад
Биатлон. Швеция выиграла супермикст Кубка мира, Россия – на 12 месте

Биатлон. Швеция выиграла супермикст Кубка мира, Россия – на 12 месте

1 час назад
Во Львове прохожий внезапно нокаутировал даму с собачкой. Видео

Во Львове прохожий внезапно нокаутировал даму с собачкой. Видео

1 час назад
"Уфа" прервала безвыигрышную серию, на выезде победив "Крылья Советов"

"Уфа" прервала безвыигрышную серию, на выезде победив "Крылья Советов"

2 часа назад
Командующий ВМС Украины получил французский орден "За заслуги"

Командующий ВМС Украины получил французский орден "За заслуги"

2 часа назад
Потерянные смыслы и самоубийство: Молчанов и Медведчук порассуждали о ситуации на Украине

Потерянные смыслы и самоубийство: Молчанов и Медведчук порассуждали о ситуации на Украине

2 часа назад
Митрополит Иларион поделился соображениями насчет алкотестов и абортов

Митрополит Иларион поделился соображениями насчет алкотестов и абортов

2 часа назад
Украина передала России останки воинов-красноармейцев

Украина передала России останки воинов-красноармейцев

3 часа назад
Ди Каприо обвинили в спонсировании поджогов лесов

Ди Каприо обвинили в спонсировании поджогов лесов

3 часа назад
Атака на мосту: на улицах Лондона будет больше полицейских

Атака на мосту: на улицах Лондона будет больше полицейских

3 часа назад
Расследование Эдуарда Петрова. Маски к бою

Расследование Эдуарда Петрова. Маски к бою

3 часа назад
162
Российские гандболистки обыграли Китай на старте чемпионата мира

Российские гандболистки обыграли Китай на старте чемпионата мира

3 часа назад
"Левша КГБ": судьба удивительного человека

"Левша КГБ": судьба удивительного человека

3 часа назад
Паром с россиянами в Великобритании задержали из-за проблем с документами

Паром с россиянами в Великобритании задержали из-за проблем с документами

4 часа назад
В Кирове пенсионерки вышли с топорами на борьбу с гололедом

В Кирове пенсионерки вышли с топорами на борьбу с гололедом

4 часа назад
Кудрин рассказал о "маленьких механизмах" влияния

Кудрин рассказал о "маленьких механизмах" влияния

4 часа назад
МИД объяснил произошедший в Москве инцидент с чешской делегацией

МИД объяснил произошедший в Москве инцидент с чешской делегацией

4 часа назад
В Москве открывается первый альпака-парк

В Москве открывается первый альпака-парк

6 часов назад
Без торчащих ног, с душем и Wi-Fi: как выглядят новые плацкартные вагоны

Без торчащих ног, с душем и Wi-Fi: как выглядят новые плацкартные вагоны

7 часов назад
Мама родила "беременного" ребенка, которому потребовалось экстренное кесарево сечение

Мама родила "беременного" ребенка, которому потребовалось экстренное кесарево сечение

8 часов назад
Техновидение. Попробовал топовый Huawei без Google+, Galaxy S11, коровий VR и робопес-полицейский

Техновидение. Попробовал топовый Huawei без Google+, Galaxy S11, коровий VR и робопес-полицейский

23 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку