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30 ноября 201918:38

Российские биатлонисты финишировали четвертыми на этапе Кубка мира

EPA

Сборная России по биатлону завершила смешанную эстафету первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде на четвертом месте. Российскую команду представляли Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Каждому биатлонисту предстояло преодолеть дистанцию в 6 километров. По итогам гонки квартет из России отстал от победивших в гонке итальянцев на 1 минуту 44,9 секунды. Победный результат Италии – 1 час 5 минут 56,1 секунды. Второе место – у Норвегии (+4,1), третье – у Швеции (+59,9).

Этап Кубка мира в Эстерсунде продолжится мужскими и женскими спринтами, которые пройдут в воскресенье.

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