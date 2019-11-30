Следком прокомментировал историю с наркотиками в крови двухлетнего мальчика

Следователи проверят информацию о двухлетнем малыше с следами наркотического вещества в крови.

Ранее в интернет-СМИ появились публикации, в которых говорилось, что маленький житель Волоколамска попал в больницу. У мальчика взяли все полагающиеся анализы И медики были очень удивлены их результатам: в крови у ребенка обнаружили наркотики.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.