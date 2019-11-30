РПЛ. "Ростов" и "Урал" не выявили победителя

Программа 18 тура российской премьер-лиги продолжилась матчем в Ростове, где местная одноименная команда на своем поле принимала екатеринбургский "Урал". Соперники не смогли выявить победителя, завершив встречу нулевой ничьей.

Для подопечных Валерия Карпина продолжилась безвыигрышная серия, достигшая четырех матчей. После 18 туров у ростовчан 31 балл и пятая строчка. "Урал" же не выигрывает уже в пятой игре подряд. У "шмелей" 21 балл и девятое место РПЛ.

Ранее в чемпионате России был сыгран один матч: "Уфа" на выезде в Самаре обыграла "Крылья Советов" (1:0).