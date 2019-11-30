Автобус с футбольной командой подвергся обстрелу неизвестными

Автобус с нигерийской футбольной командой "Ифеани Убах" был обстрелян вооруженными грабителями. В результате нападения был смертельно ранен водитель, он скончался на месте. Еще несколько членов команды получили тяжелые ранения.

Среди них некоторые представители тренерского штаба и несколько футболистов. Все пострадавшие в спешном порядке были госпитализированы. В настоящий момент они проходят лечение.

"Ифеани Убах" ехал на выездную встречу чемпионата Нигерии против "Джигавы Голден Старз" – одного из аутсайдеров турнира. Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на ВВС, проезжая город Локоджа, транспортное средство команды было атаковано из огнестрельного оружия.

На данный момент, судьба матча пока остается под вопросом. Встреча запланирована на понедельник, второе декабря."Ифеани Убах" после пяти туров имеет восемь очков и занимает десятое место в таблице чемпионата Нигерии. "Джигава" же с тремя баллами занимает 18 строчку.