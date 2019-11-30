Пашинян побывал в непризнанной НКР

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Нагорно-Карабахскую республики Бако Саакяном в субботу посетили линию соприкосновения с армией Азербайджана. В сопровождении высших командиров Армении и непризнанной республики они ознакомились с ситуацией в зоне конфликта и службой военных.

Как заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, к переговорам Армении и Азербайджана по урегулированию нагорнокарабахского следует подключить делегацию непризнанной НКР. Без этого шага, уверен, министр достичь согласия невозможно.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Азербайджан потерял суверенитет над этой территорией. Переговоры по мирному выходу из кризисной ситуации идут участием ОБСЕ, России, США и Франции идут с 1992 года, пишет ТАСС.