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30 ноября 201921:20 Ася Емельянова

В России фехтование становится все зрелищнее и популярнее

В России фехтование становится все зрелищнее и популярнее

Непростой момент для российских атлетов — в преддверии вердикта WADA и Токио-2020. Тем важнее встречи главы МОК и фехтовальщика Баха с россиянами, которые приехали говорить о расширении присутствия это все более популярного вида спорта в программе Олимпийских игр.

В гости к фехтовальщикам Томас Бах, наконец, может заходить спокойно. А уж как ему тут рады! Сколько федерация билась — и, наконец, МОК дал добро: в Токио впервые будут представлены все 12 дисциплин. Раньше было 10. И ротация — каждый олимпийский год из программы и медалей "вылетали" два командных вида спорта.

"Это огромный шанс для фехтования, и мы приняли это решение радостно. Фехтование превращается в глобальный вид спорта", — заявил глава МОК Томас Бах.

12 комплектов — это больше шансов на медали, но и ответственность огромная — зрителю нужны шоу, эмоции.

Нужно видеть, как кричит София Великая, срывая маску, но очень хочется под эту маску заглянуть в момент, когда капитан российской сборной наносит свой победный золотой укол в Будапеште. Маски должны стать прозрачными. Как и сам поединок — система повторов, огромные экраны, подсвеченные дорожки — залы в Токио будут полными. Ответственные за спецэффекты от федерации — уже в Токио.

"В Рио все были удивлены зрелищностью, у нас не было пустых залов. Мы попытаемся удивить — наши специалисты уже работают над разработкой дизайна", — отметил Алишер Усманов, президент Международной федерации фехтования.

В каком статусе на Олимпиаду поедут российские спортсмены, пока непонятно. WADA продолжает пугать санкциями, но на медали в фехтовании наша сборная претендует, судя по тому, как складывался этот год. Чемпионат мира в Будапеште — первое место. Всемирные военные игры – первое. В Таллине у женщин – серебро.

Много медалей, скандалов – ноль: репутация современного российского фехтования безупречна, и это приносит дивиденды — в детские секции по фехтованию — очереди, билеты на соревнования не достать. Аристократичный вид спорта становится в России все зрелищнее и популярнее.

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