Грищук скакнул в Топ-5 мирового рейтинга FIDE

Российский гроссмейстер Александр Грищук поднялся на пятое место рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого вышла 30 ноября. По итогам месяца в активе россиянина стало 2777 баллов.

В предыдущей версии рейтинга Грищук занимал десятую позицию. А нынешнее попадание в Топ-5 стало для него первым с апреля 2015 года, информирует РИА Новости. Еще один российский шахматист Ян Непомнящий потерял три строчки и теперь занимает девятое место. У него 2767 баллов.

Также в двадцатку сильнейших гроссмейстеров мира входит еще три россиянина: Сергей Карякин (17 место, 2754 балла), Владимир Крамник (18-е, 2753) и Никита Витюгов (19-е, 2747).

Лидером же по-прежнему является действующий обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлссен. В его активе 2872 балла.