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30 ноября 201919:58

Пожар в шахте "Яреганефть" потушен

В субботу пожарные справились с огнем в нефтешахте № 1 "Яреганефти" в Республике Коми. Пожар начался в прошлое воскресенье во время спуска прибора для определения состава пород в новой скважине. 

Горноспасатели проверили аварийный участок — огня и тел погибших не обнаружено, пишет ТАСС. В настоящее время организовано проветривание шахты и ликвидация последствий ЧП.

В субботу в поселке Ярега простились двумя шахтерами, погибшими в результате пожара. 28 ноября они были признаны погибшими по решению суда. 

"Мы организовали выезд родственников на то место, где под землей предположительно находятся тела ребят, заказали панихиду. Началось расследование Ростехнадзора по поводу смертельного случая", — рассказал ТАСС гендиректор компании "ДГС система" Николай Краснов.

Одному горняку, родом из Ухты, было 30 лет, второму, из Донецка, - 31 год. У обоих остались жены и дети. Семьи погибших на производстве получат страховые выплаты и другую материальную помощь.

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