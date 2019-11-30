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30 ноября 201921:07 Николай Соколов

Наркотик вместо обезболивающего: задержание россиянки в Таиланде

Наркотик вместо обезболивающего: задержание россиянки в Таиланде

В Таиланде задержали гражданку России. Ее подозревают в хранении запрещенных веществ. Сама россиянка заявила, что их ей продали в аптеке.

Сведения крайне противоречивые. По последним сведениям, россиянка Валентина Андреева выпущена под залог. Туристка из России посетила так называемую гору обезьян в Таиланде, где ее укусило животное. После пошла в аптеку, где ей продали обезболивающее. Которое оказалось наркотическим веществом. А дальше — якобы по пути в госпиталь — ее задержала полиция

Сама Андреева говорит, что, находясь в тюрьме, пыталась связаться с консулом и даже обращалась к начальнице тюрьмы.

Вопросы не только у полиции Таиланда, но и у юристов. Адвокаты по тайскому праву готовы защищать женщину, но задают главный вопрос: почему сразу не обратилась к врачу, а пошла в аптеку? Возможно, испугалась, возможно, предоставила неточные сведения.

"Нужно идти к доктору, который оценит ситуацию, сделает укол вакцины, потому что болеутоляющим здесь не помочь", — говорит адвокат Сергей Трещев.

Гора обезьян — место, известное в Таиланде. Но организованные экскурсии сюда не возят. И не случайно. Считается опасным направлением. Животные не прирученные, а дикие. Могут не просто нападать, а еще заразить опасными заболеваниями.

"Это место не является безопасным у официальных туроператоров, — говорит консультант по туризму на Пхукете Эльёр Шеркулов, — я сам не рекомендую туристам посещать это место".

В последнее время россияне в Таиланде попадают в поле зрения полиции, казалось бы, из-за нелепых ситуаций. Один решил вывести на память засохший по его мнению коралл, еще одна семья подарила детям так называемые деньги-приколы. Но за это в королевстве уголовное наказание. Туристические агентства напоминают: незнание традиций, обычаев и законов страны не избавляет от ответственности

"Нельзя курить на пляже. Любое нарушение карается штрафом до 5 тысяч бат – это около 10 тысяч рублей. Нельзя кормить рыб, тут можно попасть на тюремное заключение", — предупреждает директор туркомпании в Таиланде Николай Салихов.

Следят за историей россиянки в посольстве России в Таиланде. При этом, как говорят адвокаты, история не простая. И возможно, в ней еще придется долго разбираться. Предстоит проверить на достоверность сообщения россиянки о попытках вымогательства денег за скорое решение проблемы органами правопорядка.

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