КХЛ. СКА выиграл в Риге

В Риге завершился второй матч игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА из Санкт-Петербурга нанес поражение местному "Динамо" с результатом 5:3.

После двух периодов рижане вели в счете 3:1. У хозяев отличились Картер Эштон, Увис Балинкис и Лаурис Дарзиньш, в составе армейцев гол на свой счет записал Александр Барабанов. Но в третьем периоде госте резко прибавили. Евгений Кетов, Антон Будасов, Наиль Якупов и Антон Белов установили окончательный счет – 5:3 в пользу СКА.

Армейцы набрала 46 очков и занимают второе место в Западной конференции. "Динамо" с 27 очками расположилось на 10 месте, также на Западе.