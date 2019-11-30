Нападение на подростков в Гааге: подозреваемый схвачен

В Гааге полицейские задержали 35-летнего мужчину, который может быть причастен к делу о нападении с ножом. В результате этого инцидента были ранены трое подростков: две 15-летние девочки и 13-летний мальчик.

Детям уже обработали раны в больнице. Раны оказались несерьезными, их отпустили по домам. А мужчину – он не имеет определенного места жительства – сейчас доставят в участок и допросят, говорится в полицейском твиттере.

Ранее сообщалось, что нападение в Гааге произошло через несколько часов после лондонского, когда от рук преступника погибли три человека. Тогда убийцу ликвидировала полиция.

В Гааге нападение произошло в "черную" пятницу, в то время как жители города собрались на оживленной торговой улице. Мотив преступления неизвестен.