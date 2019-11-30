Взрыв в киевском банке: ущерб от разрушений больше, чем от самого ограбления

Злоумышленники, взорвавшие отделение Ощадбанка в Киеве, вынесли около 10 тысяч долларов. При этом глава правления банка Андрей Пышный оценил ущерб "на миллионы".

Ранее сообщалось, что двое неизвестных взорвали банкомат в отделении Ощадбанка в Днепровском районе Киева. Взрывной волной вокруг банка разнесло денежные купюры.

По предварительной версии, похищено около 250 тысяч гривен. Однако разрушения, причиненные взрывом, оцениваются в миллионы, написал Пышный в Facebook. В частности, выбиты стекла, обрушился потолок внутри отделения банка.

Сейчас продолжается оценка ущерба, идет розыск преступников, возбуждено уголовное дело.