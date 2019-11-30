Сборная России сыграет на Евро-2020 со сборными Бельгии, Дании и Финляндии

В Бухаресте проходит жеребьевка финального турнира чемпионата Европы по футболу. Стало известно, что сборная России начнет турнир матчем со сборной Бельгии.

Сборная России попала в группу В, где ее соперниками станут команды сборные Бельгии, Дании и Финляндии. Сборная Дании проведет все встречи группового этапа в Копенгагене, в том числе и с нашей сборной 22 июня.

Сборная России проведет две встречи в Санкт-Петербурге. 13 июня наша команда начнет чемпионат Европы матчем со сборной Бельгии. Соперники уже играли в отборочном турнире, и обе встречи выиграли бельгийцы – 3:1 в Брюсселе и 4:1 в Санкт-Петербурге. 17 июня россияне сыграют с финнами в Санкт-Петербурге.