Под Саратовом нашли вмерзшего в лед младенца

Следователи выясняют обстоятельства гибели новорожденной девочки, тело которой дети нашли вмерзшим в лед на реке в городе Красный Кут Саратовской области. О страшной находке сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

Дети, игравшие на берегу реки, заметили странный предмет, вмерзший в лед. Они позвали мужчину, находившегося неподалеку. Он извлек изо льда тело новорожденной девочки.

По предварительным данным, тело младенца находилось в воде около месяца.