Террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне. В заявлении, распространенном связанным с исламистами агентством Amaq, говорится, что теракт совершен одним из боевиков организации.

Теракт совершен в пятницу днем. Мужчина, освобожденный после подготовки взрыва Лондонской биржи по УДО, напал на участников конференции о судьбе ранее осужденных. Двое — мужчина-лектор и женщина — скончались на месте. Еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали прохожие, вооружившись огнетушителем и бивнем нарвала, висевшего на стене соседней гильдии рыботорговцев. Во время стычки с полицией террорист был ликвидирован.

Полиция установила, что нападавшим был 28-летний Усман Хан, проживавший в графстве Стаффордшир. Подозреваемый был давно известен правоохранительным службам: в 2012 году он был осужден за участие в террористической деятельности, из-под стражи его освободили в декабре 2018 года под расписку, отслеживая его перемещение через электронный браслет.