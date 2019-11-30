Мосты не будут разводить в Санкт-Петербурге до весны

Сезон навигации и разведения мостов, расположенных на Неве, завершился в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении ГБУ "Мостотрест"​​​. Разводка мостов по графику на Неве и Малой Неве не будут проводиться с 30 ноября по 10 апреля. Ранее — 15 ноября навигация и разведение мостов завершились и на рукавах Невы.

В сообщении уточняется, что в период навигации-2019 в Петербурге провели 2285 разводок мостов, по Неве прошли 3104 судна. Отремонтированы Благовещенский мост, Смольная набережная, набережная Фонтанки, Смоленки и Карповки. Капитально отремонтированы пять мостов: Доковый, Банковский, мост через Горский ручей, мост по Заповедной улице через Каменку и стенка набережной реки Ждановки.

Знаковым станет открытие в декабре после капитального ремонта 1-го Инженерного моста.