Новости Спорт

Все видео этой рубрики
30 ноября 201922:22

Александр Дюков: перед Евро наши футболисты сыграют с сильнейшими командами мира

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков присутствовал на прошедшей в Бухаресте жеребьевке чемпионата Европы по футболу. Дюков дал оценку соперникам россиян по группе, а также приоткрыл планы подготовки нашей команды.

"Многое будет зависеть от того, как та или иная команда будет готова. Если говорить о сборной Финляндии, то она уверенно провела отборочный турнир. Понятно, что у них будет дебют на Евро, однако финнов, как и сборную Дании, отличает хорошая организация игры. У сборной Финляндии имеется достаточное число игроков, выступающих в сильных европейских чемпионатах", — сказал глава РФС.

"Мы уже начали переговоры о проведении контрольных матчей. Позже объявим команды, с которыми наша сборная сыграет в марте и конце мая — начале июня. В том числе это будут и сильные сборные, которые входят в число 16 лучших рейтинга ФИФА", — приводит слова Дюкова ТАСС.

Сейчас

21:26

Быстрее феррари: гонки экипажа Azur Air закончились ДТП

20:19

Нападение на подростков в Гааге: подозреваемый схвачен

19:40

Пожар в шахте "Яреганефть" потушен

19:00

Следком прокомментировал историю с наркотиками в крови двухлетнего мальчика

17:29

Иракский премьер решился на отставку

16:52

Бывший мэр Кирова отправлен под домашний арест

16:00

Эрдоган анонсировал запуск "Турецкого потока"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ИГИЛ взяло ответственность за теракт в Лондоне на себя

ИГИЛ взяло ответственность за теракт в Лондоне на себя

1 час назад
Сборная России сыграет на Евро-2020 со сборными Бельгии, Дании и Финляндии

Сборная России сыграет на Евро-2020 со сборными Бельгии, Дании и Финляндии

2 часа назад
Теракт в Лондоне: ножи, бивень и огнетушитель

Теракт в Лондоне: ножи, бивень и огнетушитель

3 часа назад
Мосты не будут разводить в Санкт-Петербурге до весны

Мосты не будут разводить в Санкт-Петербурге до весны

1 час назад
Единоросса, попавшегося пьяным за рулем, исключат из партии

Единоросса, попавшегося пьяным за рулем, исключат из партии

2 часа назад
Станислав Черчесов дал первую оценку результатам жеребьевки чемпионата Европы

Станислав Черчесов дал первую оценку результатам жеребьевки чемпионата Европы

1 час назад
Нападение на подростков в Гааге: подозреваемый схвачен

Нападение на подростков в Гааге: подозреваемый схвачен

2 часа назад
Под Саратовом нашли вмерзшего в лед младенца

Под Саратовом нашли вмерзшего в лед младенца

1 час назад
Захарова: в прибалтийских странах преследуют за правду

Захарова: в прибалтийских странах преследуют за правду

4 часа назад
Быстрее феррари: гонки экипажа Azur Air закончились ДТП

Быстрее феррари: гонки экипажа Azur Air закончились ДТП

1 час назад
Наркотик вместо обезболивающего: задержание россиянки в Таиланде

Наркотик вместо обезболивающего: задержание россиянки в Таиланде

1 час назад
Пожар в шахте "Яреганефть" потушен

Пожар в шахте "Яреганефть" потушен

3 часа назад
Следком прокомментировал историю с наркотиками в крови двухлетнего мальчика

Следком прокомментировал историю с наркотиками в крови двухлетнего мальчика

3 часа назад
Джонсон опасается, что Трамп навредит консерваторам

Джонсон опасается, что Трамп навредит консерваторам

3 часа назад
До конца года ВМФ РФ получит подлодку и несколько кораблей

До конца года ВМФ РФ получит подлодку и несколько кораблей

2 часа назад
Пашинян побывал в непризнанной НКР

Пашинян побывал в непризнанной НКР

3 часа назад
"Черная пятница": опытного покупателя не проведешь

"Черная пятница": опытного покупателя не проведешь

3 часа назад
Дамаск – Москва: сириец скачет к Путину на подарочном коне

Дамаск – Москва: сириец скачет к Путину на подарочном коне

4 часа назад
Российские биатлонисты финишировали четвертыми на этапе Кубка мира

Российские биатлонисты финишировали четвертыми на этапе Кубка мира

4 часа назад
Лечение "девочки-Бэтмена": первые итоги

Лечение "девочки-Бэтмена": первые итоги

4 часа назад
Пять лет за два миллиарда: приговор экс-министру финансов Ингушетии

Пять лет за два миллиарда: приговор экс-министру финансов Ингушетии

4 часа назад
Питерского доцента-расчленителя привезли в Москву

Питерского доцента-расчленителя привезли в Москву

4 часа назад
Иракский премьер решился на отставку

Иракский премьер решился на отставку

5 часов назад
Биатлонистка Старых выиграла спринт Кубка IBU, Глазырина – на третьем месте

Биатлонистка Старых выиграла спринт Кубка IBU, Глазырина – на третьем месте

5 часов назад
В России назвали самые "автомобильные" регионы

В России назвали самые "автомобильные" регионы

5 часов назад
"Желтые жилеты" промаршировали от Европарламента до Еврокомиссии

"Желтые жилеты" промаршировали от Европарламента до Еврокомиссии

5 часов назад
Бегство олигарха: стало известно, что посол США сказал Плахотнюку

Бегство олигарха: стало известно, что посол США сказал Плахотнюку

5 часов назад
СМИ сообщили об арктических испытаниях "Кинжала"

СМИ сообщили об арктических испытаниях "Кинжала"

6 часов назад
"Низкопоклонство перед Западом": Бальбек оценил поступок Зеленского

"Низкопоклонство перед Западом": Бальбек оценил поступок Зеленского

6 часов назад
На церемонии открытия TANAP Эрдоган анонсировал запуск "Турецкого потока"

На церемонии открытия TANAP Эрдоган анонсировал запуск "Турецкого потока"

6 часов назад
Россияне взяли пять золотых медалей на китайской математической олимпиаде

Россияне взяли пять золотых медалей на китайской математической олимпиаде

7 часов назад
Украина передала России останки воинов-красноармейцев

Украина передала России останки воинов-красноармейцев

7 часов назад
Нокаутированному Емельяненко Кокляеву пожелали боксировать дальше

Нокаутированному Емельяненко Кокляеву пожелали боксировать дальше

7 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Маски к бою

Расследование Эдуарда Петрова. Маски к бою

8 часов назад
459
"Левша КГБ": судьба удивительного человека

"Левша КГБ": судьба удивительного человека

8 часов назад
Кудрин рассказал о "маленьких механизмах" влияния

Кудрин рассказал о "маленьких механизмах" влияния

9 часов назад
Обещал закрыть дело: замглавы СУ СКР по Свердловской области попался на взятке

Обещал закрыть дело: замглавы СУ СКР по Свердловской области попался на взятке

9 часов назад
Лавров привел пример полного единодушия Москвы и Вашингтона

Лавров привел пример полного единодушия Москвы и Вашингтона

10 часов назад
Мама родила "беременного" ребенка, которому потребовалось экстренное кесарево сечение

Мама родила "беременного" ребенка, которому потребовалось экстренное кесарево сечение

13 часов назад
Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

Телеканал "Россия 1" покажет новый сезон культового сериала "Тайны следствия"

29.11.2019 19:40
Техновидение. Попробовал топовый Huawei без Google+, Galaxy S11, коровий VR и робопес-полицейский

Техновидение. Попробовал топовый Huawei без Google+, Galaxy S11, коровий VR и робопес-полицейский

29.11.2019 19:14
Сергей Безруков о "Синей птице": детей надо оценивать по-взрослому

Сергей Безруков о "Синей птице": детей надо оценивать по-взрослому

28.11.2019 13:32
Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

Малышу с редкой патологией головы срочно нужна операция

28.11.2019 11:26
Эпос народного духа: первыми фильм "Ржев" посмотрели ветераны

Эпос народного духа: первыми фильм "Ржев" посмотрели ветераны

28.11.2019 10:04
Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

25.11.2019 08:25

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку