"Байер" вслед за "Локомотивом" обыграл "Баварию"

Леверкузенский "Байер", выигравший во вторник в Лиге чемпионов у "Локомотива", снова порадовал своих болельщиков. В матче 13 тура бундеслиги "аспириновые" со счетом 2:1 нанесли поражение чемпиону Германии "Баварии", причем на поле соперника.

Все мячи были забиты до перерыва. На 10 минуте гости провели стремительную контратаку, которую точным ударом завершил Леон Бэйли. Баварцы смогли отыграться на 34 минуте. Отличился один из самых опытных игроков мюнхенского клуба Томас Мюллер. Но через минуту Бэйли снова поразил ворота Мануэля Нойера.

В оставшиеся минуты первой половины игры и после перерыва "Бавария" предприняла отчаянные попытки уйти от поражения. Но прекрасно сыграл вратарь Лукаш Градецкий, которому предстоит защищать ворота соперника россиян по Евро-2020 сборной Финляндии. Градецкий не позволил баварцам сравнять счет и помог "Байеру" впервые за семь лет обыграть "Баварию".