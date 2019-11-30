В жилом доме в Ярославле произошел хлопок газа, пострадал ребенок

В жилом доме в Ярославле произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадал ребенок, передает РИА Новости.

ЧП произошло в доме номер 41 на улице Панина. Несущие конструкции здания не повреждены. Обстоятельства происшествия устанавливаются.