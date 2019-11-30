НХЛ. "Рейнджеры" одолели "дьяволов", а Георгиев сыграл на ноль

Игровой день в Национальной хоккейной лиге начался матчем соседей. "Нью-Джерси Дэвилз" принимал "Нью-Йорк Рейнджерс". Гости выиграли 4:0, во многом благодаря отличной игре российского вратаря Александра Георгиева.

Артемий Панарин, установивший рекорд результативности "Рейнджерс" в ноябре, на этот раз покинул площадку, не совершив результативных действий. Улучшить свое достижение Артемий не смог, однако результат 33 очка (11 голов + 22 передачи) будет сложно перекрыть. Прежний рекорд составлял 22 очка. Не смог отличиться и одноклубник Панарина Павел Бучневич. Зато одним из героев стал российский вратарь Александр Георгиев.

"Дьяволы" совершили по воротам Георгиева 33 броска, и все они были отбиты Александром. Георгиев впервые в нынешнем сезоне сыграл на ноль и был признан первой звездой матча.