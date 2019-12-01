Сборная России может выйти в плей-офф Евро-2020 и с третьего места

В Бухаресте прошла жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу. Наши футболисты узнали всех соперников, а также календарь первого этапа. Российскую команду ждут матчи со сборными Бельгии, Финляндии и Дании. Именно в такой последовательности.

Многое уже было известно и до начала процедуры в румынской столице. Например, что наша команда точно сыграет в группе со сборными Бельгии и Дании. Что две встречи пройдут в Санкт-Петербурге, а третья, с датчанами в Копенгагене. И что четвертый неизвестный участник квартета – это либо борная Уэльса, либо сборная Финляндии. Жребий отправил бронзовых призеров предыдущего чемпионата Европы валлийцев в группу А в компанию к итальянцам, туркам и швейцарцам. Нам же досталась сборная Финляндии, впервые в истории преодолевшая отборочный барьер.

С одной стороны, финны одним своим выходом установили историческое достижение. И даже если они проиграют все матчи в группе, их в этом никто не упрекнет. Однако недооценивать дебютантов чрезвычайно опасно. Наши футболисты уже наступали на подобные грабли и не раз. Правда, не со Станиславом Черчесовым, а с другими тренерами. Поэтому вряд ли стоит радоваться тем, что жребий свёл российскую команду с финской. Которая не будет слабейшей среди 24 участников европейского первенства.

Сборная России начнет турнир 13 июня матчем со сборной Бельгии. Встреча начнется в 22 часа. 17 июня наша команда в городе на Неве сыграет с финнами. Матч начнется в 16 часов. Затем российская команда отправится в Копенгаген, где 22 июня сыграют с датчанами. Возможно, лучше было б начинать с самым слабым соперником – финской сборной, затем встретится с датской и затем уже сыграть с первой командой в рейтинге ФИФА. Свести к минимуму возможные издержки от игры с бельгийцами, которые в отборочном турнире дважды обыграла наших 3:1 и 4:1. Но жребий распорядился иначе. Как сказал Станислав Черчесов, "начинать с Бельгией минус, заканчивать с Данией тоже минус. Но минус на минус дает плюс".

В первых комментариях можно было услышать, что сборной России по силам занять второе место в группе и выйти в одну восьмую финала. Но эксперты забыли, что из групп могут выйти и три команды. Всего участников 24, групп 6, а в одной восьмой сыграют 16 команд. Все шесть победителей групп, все шесть команд, занявших вторые места, плюс четыре сборные, занявшие третьи места в группах. Подобная формула активно применялась на чемпионатах мира с 1986 по 1994 годы. Однако не стоит обольщаться. Это внешняя лёгкость. В 1990 году сборная СССР, а четыре года спустя сборная России занимали третьи места в группе. Но возвращались домой после группового этапа. Как говорит опыт, проходной балл в подобных турнирах – 4 очка. Для выхода из группы сборной России важно не проиграть дважды и выиграть хотя бы одну встречу. Всё это вполне реально. Иначе зачем вообще выходить на чемпионат Европы и проводить при этом две встречи дома?

Организаторы развели по политическим причинам сборные России и Украины на групповом этапе. Но уже в плей-офф никто не будет разводить соседей по углам. Возможна ли третья в истории встреча сборных России и Украины в формате предстоящего чемпионата? Сборная Украины попала в группу С, вместе с командами Голландии и Австрии. Четвертый член квартета кроется в компании сборных Грузии, Белоруссии, Македонии и Косово.

На втором этапе встреча сборных России и Украины тоже исключена. Первая команда группы В встретится с обладателем третьей позиции в группах A/D/E/F. Сборные, занявшие вторые места в группах А и В, сыграют между собой. Если же наша сборная выйдет с третьего места, то ее ждет встреча с победителем группы Е или F. Поэтому раньше четвертьфинала сборные России и Украины точно не встретятся.