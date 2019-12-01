За незаконную продажу трех жизненно важных лекарств введена уголовная ответственность

Вступило в силу постановление о наказании за нарушения при обороте трех жизненно важных лекарственных препаратов — тропикамида, тапентадола и прегабалина. Эти сильнодействующие препараты продаются строго по рецепту, однако наркоманы постоянно пытаются добыть их.

За незаконную продажу этих препаратов ранее назначался штраф. С 1 декабря за их незаконную продажу и хранение введена уголовная ответственность, сообщает РИА Новости.

Согласно уголовной статье 234 запрещены незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка и пересылка для продажи, а также незаконная продажа сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотиками или психотропами.