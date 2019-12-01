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1 декабря 201901:07

Перед чемпионатом Европы российские футболисты сыграют с поляками

EPA

Стали известны не только соперники россиян по групповому турниру чемпионата Европы по футболу, — ими стали команды Бельгии, Финляндии и Дании. Определился и один спарринг-партнеров нашей сборной.

Незадолго до старта чемпионата Европы, а именно 2 июня российская команда проведет контрольный матч со сборной Польши. Эту информацию подтвердил генеральный секретарь Польского футбольного союза Мацей Савицкий, сообщает ТАСС.

31 марта российская сборная сыграет в Кишиневе со сборной Молдавии. Сразу после жеребьевки президент РФС Александр Дюков сообщил, что ведется работа по организации контрольных встреч со сборными, входящими в 16 лучших в рейтинге ФИФА.

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