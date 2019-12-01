В Екатеринбурге загорелся подвальный клуб квестов

В Екатеринбурге загорелся клуб квестов, расположенный в подвале пятиэтажного жилого дома. Эвакуированы сто человек, передает РИА Новости. Никто не пострадал.

ЧП произошло по адресу: улица Малышева, 1. Из подвала дома, где расположен клуб, шел дым.

Задымление было локализовано на площади 20 квадратных метров. В настоящее время открытое горение ликвидировано.