В авиакатастрофе над Южной Дакотой погибли 9 человек, в том числе двое детей

Возле города Чемберлен (США, штат Южная Дакота) рухнул легкомоторный самолет. Погибли девять человек, в том числе двое детей. Пострадали три человека, в том числе пилот. Они госпитализированы.

BREAKING: 9 killed in South Dakota plane crash, but some survivors have been rescued despite "extreme weather conditions." https://t.co/vPrVvD9BBF