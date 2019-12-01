В Мексике в перестрелке между наркодельцами и полицией погибли 14 человек

В мексиканском штате Коауила бандиты из наркокартеля устроили перестрелку с полицией. Погибло 14 человек – четверо полицейских и десять вооруженных гражданских. Еще шестеро стражей порядка получили ранения. Ликвидировано пять членов Северо-Восточного наркокартеля, передает РИА Новости.

Перестрелка началась после того, как наркодельцы напали на администрацию муниципалитета Вилья Уньон. Они приехали в город на семи бронеавтомобилях и стали стрелять по госучреждениям. Полиция, прокуратура и армия провели совместную операцию, уничтожив часть бронированных машин. В ходе боя были изъяты крупнокалиберные боеприпасы.