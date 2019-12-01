Жертвой пожара в частном доме на Ямале стала 7-летняя девочка

В Ноябрьске (Ямал) произошел пожар в одноэтажном частном доме. Погибла 7-летняя девочка. Еще три человека пострадали.

К моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил все здание, передает РИА Новости. С огнем удалось справиться через сорок минут. Тело ребенка было найдено в ходе тушения.

Виновники и причины ЧП устанавливаются.