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1 декабря 201909:00

Шайба Прохоркина помогла "Лос-Анджелесу" прервать победную серию "Виннипега"

Николай Прохоркин

Николай Прохоркин

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" на льду домашней арены "Стэйплс-центр" обыграл "Виннипег Джетс" со счетом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).

У победителей встречи голами отметились Юаким Райан (8-я минута) и Николай Прохоркин (13), а у гостей единожды отличился Джек Рослович (45).

"Виннипег" прервал победную серию из трех матчей и с 33 очками занимает пятое место в Западной конференции, а "Лос-Анджелес" в ней же расположился на 15-й строчке, имея в активе 24 очка.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "короли" во вторник, 3 декабря, на выезде сыграют с " Анахайм Дакс", а "Джетс" на следующий день примет "Даллас Старз".

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