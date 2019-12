Эпидемия кори на Самоа: 48 смертельных случаев, умирают главным образом дети

Количество летальных случаев в результате эпидемии кори на Самоа составляет уже 48 человек, а всего зафиксировано более трех с половиной тысяч заболевших. Такие данные приводят власти этого островного государства, расположенного в южной части Тихого океана.

В четверг, 28 ноября, сообщалось о 39 погибших и почти трех тысячах случаев этого острого инфекционного вирусного заболевания, передает РИА Новости. По данным самоанского правительства, 173 случая заболевания зафиксированы за последние 24 часа. Большинство погибших — 44 человека — дети в возрасте до четырех лет.

Latest update: 3,530 measles cases have been reported since the outbreak with 173 recorded in the last 24 hours. To date, 48 measles related deaths have been recorded. Since the Mass Vaccination Campaign on 20 Nov 2019, the Ministry has successfully vaccinated 57,132 individuals. pic.twitter.com/wA4wBTzVjJ