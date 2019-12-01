Александр Овечкин – первая звезда игрового дня в НХЛ

Российский нападающий, капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с командой "Детройт Ред Уингз (5:2), признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Овечкин отличился на 30-й, 59-й и 60-й минутах и отдал одну результативную передачу, чем помог своей команде одержать вторую волевую победу кряду. Ранее в овертайме была обыграна "Тампа-Бэй" (4:3).

Второй звездой дня стал финский нападающий "Колорадо Микко Рантанен, набравший четыре очка (1+3) в противостоянии с "Чикаго" (7:3), а замкнул тройку лучших голкипер "Флориды" Крис Дриджер, отразивший все 27 бросков по своим воротам в игре с "Нэшвилл Предаторз" (3:0).