Самолет, летевший из Москвы в Сочи, сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажирки

В аэропорту Ростова-на-Дону совершил вынужденную посадку самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи. Причиной стала болезнь одного из пассажиров.

Рейс из Шереметьева на некоторое время приземлился в ростовском аэропорту Платов. Прилет самолета в Сочи ожидается в 10:40, рассказал информированный источник "Интерфакса".

По словам источника РИА Новости, самолет приземлился на запасной аэродром в Ростове из-за плохого самочувствия пассажирки на борту. У 55-летней женщины было подозрение на инсульт, и капитан воздушного судна запросил скорую помощь.