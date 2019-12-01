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Надежда Савченко 41 минута назад

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1 декабря 201910:22

Савченко: Порошенко отвратительный и жадный

EPA

Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и жадным человеком.

"Я все поняла после того, как он рассказывал, что у нас там война, фронт, что его сын воевал", — рассказала Савченко в эфире YouTube-канала ISLND TV.

Савченко вспомнила, что Порошенко говорил о пожертвовании 180 миллионов гривен "на фронт" со слезами на глазах. Экс-депутату такое отношение показалось "странным", ведь люди теряли в боевых действиях жизнь.

"Он говорил о деньгах с такой болью. Я поняла, что он просто жадный, алчный", — отметила Савченко.

Надежда Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе. В мае 2016 года президент России помиловал Савченко, пишет РИА Новости.

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