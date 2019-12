Моуринью пригласил 15-летнего болбоя "Тоттенхэма" на обед с футболистами команды

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма", португальский специалист Жозе Моуринью накануне матча 14-го тура английской премьер-лиги с "Борнмутом" (3:2) пригласил на командный обед болбоя "шпор" Каллума Хайнса.

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (4:2) 15-летний Хайнс помог лондонцам, которые уступали 1:2, сравнять счет в игре: на 50-й минуте мяч ушел в аут, болбой быстро передал мяч Сержу Орье, ивуариец мгновенно скинул на Лукаса Моуру, который прошел по флангу и прострелил по центру, где передачу замкнул Харри Кейн.

После этого эпизода Моуринью подошел к болбою, пожал ему руку, обнял, а после игры заявил, что болбою можно было засчитать ассист: "Этот парень был великолепен. Он прочитал игру и оказал помощь. Это важный момент для него, и он никогда этого не забудет", – сказал португалец.

Ball boy Callum Hynes joins the squad for their pre-match meal ahead of today's game! 🙌#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/VCPtfq2kY1