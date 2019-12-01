В Забайкалье сошел с трассы автобус, есть пострадавшие

В Забайкалье слетел с трассы автобус с пассажирами, следовавший из Сретенска в Читу. Авария произошла в районе станции Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края.

По словам главы района Алексея Закурдаева, он выехал на место ДТП, конкретной информации о жертвах пока нет. В краевом Минздраве сообщили, что на место вылетела бригада медиков, передает РИА Новости. По предварительным данным ведомства, в аварии с автобусом тяжело пострадали семь человек.

Сообщается, что автобус, принадлежащий туристической компании, перевернулся после съезда с дороги в 60 километрах от Сретенска. По данным источника в экстренных службах, в нем находились водитель и 43 пассажира.