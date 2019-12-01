В Забайкалье автобус с пассажирами упал в реку

В воскресенье заказной автобус, следовавший из Сретенска в Читу, упал с моста в реку Куэнга в Забайкальском крае. В салоне находлись 43 пассажира — четверо из них, по предварительным данным полиции, погибли, а несколько получили тяжелые травмы. В автобусе, принадлежащем туристической фирме, ехали россияне. Водитель, по первым данным, был трезв.

В месту ДТП прибыли пять бригад скорой медицинской помощи и вертолет регионального центра медицины катастроф с хирургом, нейрохирургом, анестезиологами и травматологом на борту.

Сотрудники ДПС устанавливают причины аварии, пишет ТАСС.