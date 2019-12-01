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1 декабря 201912:23

Всплыли шокирующие подробности об обезвредившем лондонского террориста

The Sun

Один из трех героев, помогавших обезвредить террориста Усмана Хана на Лондонском мосту в пятницу, 29 ноября, оказался жестоким убийцей. По данным британских СМИ, это 42-летний Джеймс Форд, приговоренный в 2004 году к тюремному сроку от 15 лет до пожизненного заключения за убийство 21-летней девушки-инвалида Аманды Чэмпион.

В июле 2003 года Форд наткнулся в лесу в графстве Кент на свою жертву, страдавшую задержкой умственного развития, и жестоко расправился с ней. По сей день он не раскрыл мотива для этого убийства.

По данным The Guardian, Форд отбывал последние дни своего заключения в тюрьме открытого типа Стэнфорд-Хилл, и во время теракта на Лондонском мосту оказался рядом. Он помогал скрутить террориста и удерживать его на земле до прибытия полицейских. Предположительно Форд также пытался спасти жизнь женщины, которую ударил ножом Усман Хан.

В заключении Джеймс Форд прошел интенсивный курс психотерапии, сообщил профессор криминологии Университета Бирмингема Дэвид Уилсон. Ученый является председателем благотворительной организации "Друзья Грендонской тюрьмы" — именно в этом исправительном учреждении находился Форд до тюрьмы Стэнфорд-Хилл.

Напавший на людей в Лондоне Усман Хан — также бывший заключенный, 10 месяцев назад освобожденный условно-досрочно после отбытия части своего срока, полученного за подготовку взрыва Лондонской фондовой биржи. Напал он на участников конференции выпускников и преподавателей программы Learning Together ("Учимся вместе") Института криминологии Кембриджского университета.

Мероприятие было посвящено судьбе ранее осужденных, Хан также был на него приглашен. Жертвами его нападения стали несколько человек, двое из них — мужчина и женщина — скончались от полученных ран. Еще три человека находятся в больницах.

По словам профессора Дэвида Уилсона, произошедшее — история двух заключенных, а Джеймс Форд — пример того, как способны измениться люди в таком инновационном, но строгом исправительном учреждении, как тюрьма Грендон. Родственники его жертвы Аманды Чэмпион, однако, безмерно возмущены тем, что убийцу девушки планируют освободить досрочно даже без их ведома.

"Он не герой — он хладнокровный убийца, — заявила тетя убитой Анджела Кокс изданию The Daily Mail. — Мне все равно, что он сделал сейчас, он убийца, он — мразь! Люди не меняются".

Тем временем названо имя мужчины, погибшего от рук Усмана Хана: по сообщению Sky News, это 25-летний координатор программы по сопровождению бывших осужденных, выпускник Кембриджского университета Джек Мерритт. Во время нападения он выступал с презентацией. По словам его отца, Дэвида Мерритта, Джек "был примером прекрасного духа, который всегда вставал на сторону слабых".

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