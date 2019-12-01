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1 декабря 201911:32

Приема нет: единственная инфекционка Новочеркасска осталась без врачей

Twitter / Jenkers News (RUS)

Единственная инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области не принимает пациентов из-за ухода врачей. Как сообщила администрация города на своей сайте, два врача уволились по собственному желанию. Обоим больше 70 лет, пишет ТАСС. Заведующий инфекционным отделением также написал заявление.

Пока о больных, находящихся в МБУЗ "Специализированная инфекционная больница", заботится средний медицинский персонал.

Минздрав Ростовской области приказал взрослых пациентов из Новочеркасска принимать в инфекционных отделениях больниц Аксая и Ростова-на-Дону. Детей отправят, в зависимости в диагноза, в детскую городскую больницу Новочеркасска, или также в медучреждения Аксая и Ростова-на-Дону.

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