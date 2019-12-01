Появилось первое видео с места страшного ДТП с автобусом в Забайкалье

Очевидец запечатлел на видео последствия серьезного дорожно-транспортного происшествия в Забайкальском крае, произошедшего в воскресенье, 1 декабря.

На записи виден автобус, упавший на лед крышей вниз. Судя по кадрам, часть пассажиров осталась в смятом салоне. На месте работают врачи и спасатели.

По предварительным данным, транспортное средство, следовавшее из Сретенска в Читу, вылетело с трассы из-за лопнувшего колеса. После этого автобус, в салоне которого находились 43 человека, перевернулся и рухнул с моста в реку Куэнга.

По уточненным данным, которые приводит ТАСС, в результате инцидента погибли 15 человек, еще 18 — получили травмы различной степени тяжести.