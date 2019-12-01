Погода менялась каждые 10 минут: пилоты борта Путина рассказали о сложной посадке

Самолет Владимира Путина, прилетевшего в Бишкек на саммит ОДКБ 28 ноября, пришлось сажать в условиях ухудшенной видимости – на аэропорт опустился сильнейший туман. Экипаж, управлявший президентским бортом, в эксклюзивном интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал, как удалось посадить самолет.

Погода, по словам летчиков, менялась каждые 10 минут, а к моменту снижения ухудшилась. Экипаж был готов к такому развитию событий. Запас топливо позволял при необходимости находиться в зоне ожидания и уйти без всякого риска на запасной аэропорт – ближайший находится в Алма-Ате.

"В зоне ожидания полет продлился недолго, там порядка 10-12 минут мы потеряли, и на наше счастье диспетчер дал видимость 350, что соответствовало минимуму аэродрома. А в процессе снижения видимость вообще улучшилась до 500", — рассказали пилоты.

Экипаж президентского борта сообщил: посадка прошла "без всякого риска для пассажира". "Не было необдуманного какого-то решения — сяду во что бы то ни стало. Это в нашем деле недопустимо", — подчеркнули летчики.

Для приземления в подобных условиях требуется особое мастерство и особое оборудование – как на самолете, так и в аэропорту.

"Я своим экипажем, так сказать, доволен, это один из лучших экипажей, хотя у нас все экипажи очень хорошие, грамотные, достойные. Никаких опасений, проблем, я считаю, не было, все было сделано так, как должно было быть сделано", — сообщил командир экипажа.

"Итог нашей работы — пассажир с улыбкой спускается. И у нас хорошее настроение соответственно. Вся усталость позабывается, окрыленный идешь в гостиницу или лучше домой. Как бортинженер, хочу сказать, что наш самолет – это прекрасный самолёт, это настоящий друг экипажа, пассажиров и настоящий помощник. Мы на нем работаем все давно, и просто хочется сказать добрые слова в адрес этого прекрасного создания рук человеческих", — добавил бортинженер экипажа номер 1.