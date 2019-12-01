Премьер Армении объяснил, зачем выложил в "Фейсбук" подписи лидеров ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе саммита ОДКБ, прошедшего в Бишкеке 28 ноября, сфотографировал подписи лидеров государств организации под одним из документов и выложил фото в соцсети.

В программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" армянский премьер объяснил, что сделал это для популяризации ОДКБ.

"Это популяризация ОДКБ, между прочим. В нашем регионе ОДКБ играет очень большую роль, я всегда говорил и говорю, что это очень важный фактор для сохранения стабильности и мира в нашем регионе", — подчеркнул Пашинян.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ОДКБ "у каждого своя зона ответственности". "Если рванет там, где у нас сосредоточиваются интересы, значит, мы будем противодействовать этим взрывам вместе", — сказал он.