Взрыв в киевском банке: подозреваемые задержаны

Украинские полицейские задержали подозреваемых в подрыве банкомата и ограблении отделения "Ощадбанка" в Киеве. По сообщению главы правления банка Андрея Пышного в "Фейсбуке", на их установление и задержание правоохранителям потребовалось менее суток, при этом изъяты все необходимые доказательства.

Взрыв в отделении "Ощадбанка" в Днепровском районе Киева произошел в ночь на 30 ноября. В результате помимо банкомата, предположительно являвшегося целью преступников, была разрушена витрина и часть интерьера отделения, а вокруг разлетелись денежные купюры.

Сообщалось, что преступникам удалось похитить около 250 тысяч гривен (чуть более 10 тысяч долларов). При этом ущерб, нанесенный отделению в результате взрыва, Пышный накануне оценил в миллионы.