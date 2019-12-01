Умер народный артист России Марис Янсонс

В Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье от сердечной недостаточности скончался Народный артист России дирижер Марис Янсонс. 76-летний Янсонс ушел из жизни в своей квартире, сообщили ТАСС в семье дирижера.

Родившийся в Риге в 1943 году Марис Янсонс через тринадцать лет переехал с родителями в Ленинград для обучения в консерватории.

Янсонс за свою дирижерскую карьеру возглавлял оркестры с мировой известностью: Лондонский филармонический, Питтсбургский симфонический, Баварского радио.

Марис Янсонс награжден почетным знаком "За заслуги перед Петербургом" и "Большой музыкальной премией Латвии".