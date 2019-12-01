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1 декабря 201913:32

У Котюкова состоялся еще один непростой диалог с Путиным

ТАСС

Владимир Путин провел 29 ноября в Нальчике совещание, посвященное вопросам развития национальной политики. В ходе совещания прозвучала проблема коренных малочисленных народов Крайнего Севера, и у министра науки и высшего образования Михаила Котюкова состоялся уже второй за три недели непростой диалог с главой государства, подробности которого показала программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Руководитель ассоциации коренных малочисленных народов Севера Григорий Ледков попросил президента восстановить систему обучения детей из арктических регионов в институте. Министр образования ответил, что учиться в университетах-филиалах на местах – в Якутии или Бурятии – все же удобнее. Ледков с этим не согласился.

Котюков объяснил Путину, что такие университеты "работают по принципу федерального округа" – собирают студентов не только из региона, где находится вуз, но и из соседних.

С вопросом пообещал разобраться вице-премьер Виталий Мутко. Путин при этом отметил, что понимает, почему Ледков поднимает вопрос на этом совещании: "Потому что у него есть опасения, что если он сейчас здесь не скажет и я этого не услышу, то вы ничего и не решите. Вот о чем речь".

"Думаю, что Григорий Петрович прав, — продолжил Путин. — Не случайно ведь в советское время это сделали в Ленинграде. Ленинград всегда занимался Севером, был центром изучения Севера, и это было обоснованно".

После этого президент поинтересовался у министра образования, сколько студентов с Крайнего Севера, представляющие интересы малочисленных народов, обучается в вузах, о которых он говорит. "У вас есть такая статистика?" – спросил президент, явно делая отсылку к предыдущему разговору с Котюковым – именно на статистику ссылался министр в начале ноября, когда на заседании совета по русскому языку был поднят вопрос о странностях с числом бюджетных мест в магистратуре у филологов.

В этот раз необходимых статистических данных у министра не оказалось.

"Всего количество студентов, которые сегодня изучают программы, связанные с языками, культурой, фольклором коренных народов, 470 человек", — сообщил Котюков.

"Нет, про Север я говорю, именно Арктика, — уточнил Путин. — Нет у вас такой статистики, я вижу. Она будет печальной наверняка. Я думаю, что Григорий Петрович прав. Если целевым образом мы не будем готовить для этой зоны и не будет там специалистов, будет, скорее всего, там сползание вниз. В этом наверняка и проблема".

Путин распорядился студентов "привезти, поселить, чуть больше денежек платить". "Бросили просто, и тема умирает. Нужно вернуться. Нужно продумать и этот вопрос решить", — сказал он. "Мы еще раз договорились обсудить", — ответил Котюков. "Нет, не обсудить – решить, — подчеркнул глава государства. — Обсудить – это мы с вами большие специалисты, будем обсуждать до утра, еще и силы останутся. Нет, надо решить этот вопрос".

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