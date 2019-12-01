Возросло число жертв трагедии с автобусом в Забайкалье

В результате падения автобуса с пассажирами с моста в Забайкальском крае, по уточненным данным, погибли 20 человек. Об этом сообщил информированный источник "Интерфакса".

В краевом управлении МВД России пока подтверждают гибель 19 человек, передает ТАСС. Уточняется, что среди погибших — водитель.

Перевозчика, автобус которого упал с моста, проверит Ространснадзор — сотрудники ведомства выехали на место аварии. Экстренные службы уже перевернули автобус с крыши на колеса, спасательная операция продолжается.



По предварительным данным, автобус Kia Grandbird, в салоне которого находились 43 пассажира, вылетел с трассы из-за лопнувшего колеса, перевернулся и рухнул с моста в реку Куэнга. Автобус выполнял регулярный рейс по маршруту Сретенск — Чита, сообщил губернатор Забайкалья Александр Осипов.

"Автобус двигался по мосту, произошла нештатная ситуация, и он упал с высоты порядка 11 метров, и упал на крышу, отсюда, к сожалению, так много жертв и пострадавших", — рассказал глава региона.

Сейчас Осипов направляется к месту аварии на вертолете. По его словам, соответствующим службам предстоит установить, были ли у собственника и водителя автобуса документы на осуществление регулярной пассажирской перевозки.

На месте работают все экстренные службы, оказывается помощь пострадавшим, больницы региона готовы принять раненых и оказать им всю необходимую помощь. С родственниками погибших и пострадавших работают психологи.

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю после аварии с автобусом открыло телефон горячей линии для информирования жителей и психологической помощи: психологи ведомства принимают звонки по номеру 8 (3022) 35-61-61.