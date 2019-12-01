Сирия пожаловалась на американское вмешательство

МИД Сирийской арабской республики заявил в воскресенье о попытках США повлиять на работу конституционного комитета Сирии. Как указали сирийские дипломаты, американцы намерены продавить "свою собственную повестку дня", пишет РИА Новости.

Заявление госдепа США о блокировании сирийской делегацией переговоров в Женеве в Дамаске назвали попыткой вмешаться в чужие дела. Сирийский МИД уверен, что из этих демаршей западных стран ничего не выйдет.

В расширенном составе конституционный комитет Сирии начал работу 30 октября. Мирное урегулирование в Сирии обсуждают по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества.